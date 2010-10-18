Статья о том, как заказывать SEO-копирайтинг.

Нужна статья, рассказывающая начинающим заказчикам как нужно заказывать SEO-копирайтинг.

Расскажите в статье:

- что такое ключевые слова;

- что такое метод шинглов;

- зачем нужен advego.plagiatus;

- ваши личные пожелания заказчикам и темы, которые вы считаете правильным раскрыть в этой статье.

Авторство статьи будет сохранено за вами. Может указать в статье ссылку на ваш сайт или профиль на бирже фриланса. Статья будет использоваться в e-mail рассылке для инфобизнесменов (хорошие кстати заказчики, платежеспособные и копирайта им много надо).

Требования к статье:

- Статья должна быть ИНТЕРЕСНОЙ.

- Уникальность по advego plagiatus не ниже 50%.

- Оптимизировать под ключевые слова не требуется.

- Объем 10-12 тыс знаков.

- Можно разбить статью на 2-3 отдельных статьи.

Требования к исполнителю:

- опыт написания SEO-оптимизированных статей. Приложите к заявке ссылки на ваши работы по этой теме.

Условия сотрудничества

Оплата: 10 WMZ + бесплтаный пиар вас как копирайтера перед потенциальными заказчиками.

Схема оплаты: 100% постоплата.

Срок исполнения этого заказа: 2-3 дня.