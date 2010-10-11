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Требуется написать окружающий текст для ссылок под sape.ru! Анкоры для ссылок вида #a#ссылка#/a# - уже есть. Необходимо только обрамить их окружающим текстом, дабы получилось осмысленное предложение.
Исходный вариант, список ссылок:
#a#новый парфюм#/a#
#a#новинки парфюма#/a#
#a#мужской парфюм#/a#
и т.д.
Ваша отдача - результат:
Вчера по телевизору передавали, что на прилавках #a#новый парфюм#/a# появится ближе к осени 2010.
Сегодня по ради услышал о том, как в России #a#новый парфюм#/a# продают. Цены на него не маленькие.
Купила мужу #a#мужской парфюм#/a# фирмы Рив Гош. Он просто без ума от него.
и так далее.
Длинной предложение должно быть не более 103 символов и не менее 80 приблизительно.
Кто готов взяться за работу, жду предложение и цену.
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