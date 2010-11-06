Приватный проект для Кияница Ольга (olala777)

Необходимо написание текстов для сайта строительной тематики - завода по производитсву Железобетона и Плит. Мне нужно от ВАС: 1. ОТЛИЧНОЕ ЗНАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕМЫ - ОПЫТ НАПИСАНИЯ ТАКИХ ТЕКСТОВ Не тратье свое и мое время - тексты из серии ...
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Нужно написать 20 статей 2000-2100 знаков.
10 про хронический гастрит
10 про язву желудка
Уникальность минимум 97%, 2-3 раза в статье ключевой запрос, в разных местах.
Статьи информационные, не про симптомы и т.п.
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