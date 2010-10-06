Описание к фильму Битва титанов и несколько рец.

Нужно написать описание (аннотацию) к фильму "Битва титанов" объемом 1500 символов без пробелов и 3 рецензии объемом не менее 1000 символов. Все должно быть грамотно, читабельно и качественно и не нужно писать всякий бред (типа пересказ фильма, или не связанные предложения и т.д.).

Все тексты обязательно должны быть уникальными на 100%, не нужно копировать мне с других сайтов, проверю все в адвего плагиатус и миратулз. Если уникальность хоть в одном из сервисов будет менее 100%, то не приму так что пишите сами, а не воруйте с других сайтов.