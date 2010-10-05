Рерайт статей о видеокартах

Нужен рерайт статей с кратким описанием видеокарт, 1000 - 1500 символов каждая.

Есть два варианта: вы сами ещете исходные статьи или я их вам высылаю.

Пишите стоимость 1000 знаков (без пробелов) для обоих вариантов и свои контакты, желательно icq.