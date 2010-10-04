Написать сценарий для баннера

Нужен исполнитель, для написания текста для сайта текст должен удовлетворять 2-м условиям: - продавать товар, услуги - содержать ключевые слова для раскрутки пока текст для страниц http://okkervil.com.ua - заглавная страница http://it-nik.com.ua/about/ - о компании наличие примеров, и гарантий. оплата по ...
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Здравствуйте,
нужно написать сценарий(и) для создания баннера .
Примеры разработанных вами сценариев присылайте на E-mail: [email protected]
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