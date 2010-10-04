Ищу человека, а возможно и не одного, у которых кулинария - это хобби.

От Вас нужно в течении месяца, раз в несколько дней или чаще, интересные рецепты с пошаговыми фотографиями, и описанием процесса приготовления.

Интересует есть ли тут такие люди? Если да, то да какую оплату - 1 рецепта, Вам было бы интересно работать?