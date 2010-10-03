Поддержка женского форума

Требуется написать около 30 отзывов с конкретикой (включаем фантазию) объемом около 150-300 знаков. На одного исполнителя не более 1 отзыва. Все отзывы будут распределены по времени координатором проекта. Если есть свой команда постеров, то укажите в своих комментариях ...
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Проект - http://mamadona.ru/forum/. Предложения по расценкам оставляйте, пожалуйста, здесь.
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