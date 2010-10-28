Текст письма-коммерческого предложения

КопирайтингЗавершен16 заявок311 просмотров
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Необходимо написать текст письма-коммерческого предложения, для рассылки потенциальным клиентам.

На входе мы даем идею, которую хотим продать, описываем свои преимущества и тарифы.

На выходе мы хотим получить практически готовое коммерческое предложение, интересное клиенту (веб-студии).

Основное требование - опыт составления подобного письма.

13 лет назад
Avtuhov
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Skazo4nitsa
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$25
3 дня
Работой доволен. Грамотный, хороший специалист. Не смотря на неточности с моей стороны, пошла на встречу и все сделала на высшем уровне. Рекомендую.
Приятно работать с грамотным и ответственным заказчиком! всем рекомендую!
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