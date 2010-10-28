Текст письма-коммерческого предложения

Добрый день! Для сайта www.arko66.ru Требуется один или несколько человек способных писать статьи на тему: "заправка лазерных картриджей", "продажа принтера HP*этакой модели*", "ремонт копира Kyocera своими руками" и т.д. Статьи должны быть написаны грамотным языком, и быть на ...