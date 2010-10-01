Написание статей для сайта по продаже оргтехники

$250
КопирайтингЗакрыт8 заявок276 просмотров
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Добрый день!

Для сайта www.arko66.ru

Требуется один или несколько человек способных писать статьи на тему: "заправка лазерных картриджей", "продажа принтера HP*этакой модели*", "ремонт копира Kyocera своими руками" и т.д.

Статьи должны быть написаны грамотным языком, и быть на 95-100% уникальными по Адвего!

По оплате 1$ за 1000 знаков текста. Возможна и поправка цены.

Требуемое количество статей 50-60 в месяц.

Жду Ваши предложения, примеры уже выполненных работ, портфолио.

Оплата возможна любыми из приведенных вариантов: Безналичный перевод, WM, Яндекс.деньги

По вопросам обращаться в аську: 15-13-111

Написание статей
13 лет назад
r66
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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