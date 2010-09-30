Рерайт новостей и добавление их на сайт

Нужно сделать рерайт новостей и добавлять их вместе с картинкой на сайт. Сайт на DLE.

Оплата по отчету, за 1000 знаков без пробелов.

Оплата по предоставленному отчету.

Если картинки нет, можно найти в инете на тему новости.

Рерайт качественный, не менее 95%.

Новости небольшие, от 500 до 1 500 б/п.

Тема новостей разнообразная, все темы есть.

Не должно быть лишних пробелов, ошибок, кривого оформления на сайте!!!

Указывайте цену за 1000 б/п.

В день по 2-3 новости. Источники покажу.