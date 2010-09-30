Рерайт новостей и добавление их на сайт

Нужно сделать обзорную статью по объективу МС Зенитар 16 http://zenitar16.ru/ Только текст без фото. около 2500 символов Ключевые слова: рыбий глаз, объектив рыбий глаз, объектив рыбий глаз canon, насадка рыбий глаз, купить рыбий глаз, рыбий глаз 2010, зенит ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать рерайт новостей и добавлять их вместе с картинкой на сайт. Сайт на DLE.
Оплата по отчету, за 1000 знаков без пробелов.
Оплата по предоставленному отчету.
Если картинки нет, можно найти в инете на тему новости.
Рерайт качественный, не менее 95%.
Новости небольшие, от 500 до 1 500 б/п.
Тема новостей разнообразная, все темы есть.
Не должно быть лишних пробелов, ошибок, кривого оформления на сайте!!!
Указывайте цену за 1000 б/п.
В день по 2-3 новости. Источники покажу.
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно грамотно составить описание большого сайта. Только с опытом подобных работ. Пишите Ваши цены.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужны тексты на сайт, посвященный экстриму, отдыху и путешествиям. Требуются отзывы/обзоры/описания ваших путешествий и приключений с вашими фотографиями. Интересуют тексты по следующим направлениям: - лыжи - сноуборд - ролики, скейтбординг - прыжки с парашютом - серфинг, дайвинг и прочий водный ...Завершен13 лет назад
- $45
Для каждого домена нужно подобрать слоган. Каждый слоган - не более 4-х слов. Приложение - список доменов и тематика. Каждый сайт будет содержать новости по своей тематике. Победитель - тот у кого больше слоганов я выберу.Завершен13 лет назад
Копирайт, небольшая статья 1600-1800 символов с ключом "Где купить самокат".Завершен13 лет назад
- $10
Здравствуйте. Нужно написать 3 статьи каждая объемом 2-3 килобайта текста (рерайт). Нужно переделать уже готовую статью об одной партнерской программе для того чтобы разместить ее на 3 сайтах (моих). ...Завершен13 лет назад
Здравствуйте. Нужен качественный рерайт без исходников, 22 000 знаков.Завершен13 лет назад
Доброго времени, уважаемые фрилансеры. Проводится набор людей для написания отзывов по магазинам. Система яндекс-маркет. Жду ваших предложений по стоимости. UPD Благодарю всех отписавшихся, вскоре свяжусь с вами.Копирайтинг10 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо написать статьи (копирайт и рерайт) женской тематики, связанной так или иначе, с конкурсами красоты. Присылайте заявки те, кто готов начать работать сегодня. Требования:1000-2000 знаков, уникальный текст, грамотный, осмысленный и интересный. Пишите ваши расценки и ссылки на портфолио.Копирайтинг16 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется написание статьи о городе Сочи для главной страницы сайта. В статье должны пресутствовать ключевики: 1. Погода в Сочи 2. Отдых в Сочи 3. Санатории Сочи 4. Гостиницы Сочи Минимум 1500 символов.Копирайтинг7 заявокЗакрыт13 лет назад