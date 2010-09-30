Рерайт новостей и добавление их на сайт

КопирайтингЗакрыт23 заявки505 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать рерайт новостей и добавлять их вместе с картинкой на сайт. Сайт на DLE.

Оплата по отчету, за 1000 знаков без пробелов.

Оплата по предоставленному отчету.

Если картинки нет, можно найти в инете на тему новости.

Рерайт качественный, не менее 95%.

Новости небольшие, от 500 до 1 500 б/п.

Тема новостей разнообразная, все темы есть.

Не должно быть лишних пробелов, ошибок, кривого оформления на сайте!!!

Указывайте цену за 1000 б/п.

В день по 2-3 новости. Источники покажу.

13 лет назад
delaemhorosho
Максим 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Копирайт по фототехнике. Описание объектива.

    Нужно сделать обзорную статью по объективу МС Зенитар 16 http://zenitar16.ru/ Только текст без фото. около 2500 символов Ключевые слова: рыбий глаз, объектив рыбий глаз, объектив рыбий глаз canon, насадка рыбий глаз, купить рыбий глаз, рыбий глаз 2010, зенит ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Тексты на сайт, посвященный экстриму, отдыху

    $100

    Нужны тексты на сайт, посвященный экстриму, отдыху и путешествиям. Требуются отзывы/обзоры/описания ваших путешествий и приключений с вашими фотографиями. Интересуют тексты по следующим направлениям: - лыжи - сноуборд - ролики, скейтбординг - прыжки с парашютом - серфинг, дайвинг и прочий водный ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Придумать слоганы

    $45

    Для каждого домена нужно подобрать слоган. Каждый слоган - не более 4-х слов. Приложение - список доменов и тематика. Каждый сайт будет содержать новости по своей тематике. Победитель - тот у кого больше слоганов я выберу.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать рерайт статьи

    $10

    Здравствуйте. Нужно написать 3 статьи каждая объемом 2-3 килобайта текста (рерайт). Нужно переделать уже готовую статью об одной партнерской программе для того чтобы разместить ее на 3 сайтах (моих). ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рерайт 22 000 - IT

    Здравствуйте. Нужен качественный рерайт без исходников, 22 000 знаков.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Отзывы о магазине

    Доброго времени, уважаемые фрилансеры. Проводится набор людей для написания отзывов по магазинам. Система яндекс-маркет. Жду ваших предложений по стоимости. UPD Благодарю всех отписавшихся, вскоре свяжусь с вами.

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статьи о конкурсах красоты

    Необходимо написать статьи (копирайт и рерайт) женской тематики, связанной так или иначе, с конкурсами красоты. Присылайте заявки те, кто готов начать работать сегодня. Требования:1000-2000 знаков, уникальный текст, грамотный, осмысленный и интересный. Пишите ваши расценки и ссылки на портфолио.

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать статью о Сочи

    Требуется написание статьи о городе Сочи для главной страницы сайта. В статье должны пресутствовать ключевики: 1. Погода в Сочи 2. Отдых в Сочи 3. Санатории Сочи 4. Гостиницы Сочи Минимум 1500 символов.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад