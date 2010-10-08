Тексты на сайт, посвященный экстриму, отдыху

$100
КопирайтингЗавершен4 заявки382 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужны тексты на сайт, посвященный экстриму, отдыху и путешествиям. Требуются отзывы/обзоры/описания ваших путешествий и приключений с вашими фотографиями.

Интересуют тексты по следующим направлениям:

- лыжи

- сноуборд

- ролики, скейтбординг

- прыжки с парашютом

- серфинг, дайвинг и прочий водный экстрим.

В первую очередь интересует именно личный опыт в этих видах спорта.

Оставляйте ваши предложения в этом топике. Указывайте стоимость вашей работы и вид спорта, о котором можете писать.

Пока что много платить я не могу, поэтому особенно меня интересуют предложения со стоимостью до 1 $ за тысячу знаков.

Хотя некоторое количество статей могу купить и по большей цене, если они действительно того стоят, и это авторский текст с вашими личными фотографиями.

13 лет назад
Abrikoska
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
alixon
Михаил 
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 отзывов(-3)
13 лет назад
$30
1 день
Заказывала статьи у Михаила. Понравилась его ответственность и оперативность, все тексты сдавались в срок. Тексты интересные, без грамматических ошибок. Спасибо за проделанную работу!
Очень рад работе с Александрой. Все рассказала точно. Много помогла. Не думайте даже стоит или не стоит работать с ней. :)
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