Нужны тексты на сайт, посвященный экстриму, отдыху и путешествиям. Требуются отзывы/обзоры/описания ваших путешествий и приключений с вашими фотографиями.

Интересуют тексты по следующим направлениям:

- лыжи

- сноуборд

- ролики, скейтбординг

- прыжки с парашютом

- серфинг, дайвинг и прочий водный экстрим.

В первую очередь интересует именно личный опыт в этих видах спорта.

Оставляйте ваши предложения в этом топике. Указывайте стоимость вашей работы и вид спорта, о котором можете писать.

Пока что много платить я не могу, поэтому особенно меня интересуют предложения со стоимостью до 1 $ за тысячу знаков.

Хотя некоторое количество статей могу купить и по большей цене, если они действительно того стоят, и это авторский текст с вашими личными фотографиями.