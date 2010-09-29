Скрытая реклама на форумах и блогах

Добрый день,

Требуются несколько человек для проведения рекламных компаний на форумах и в блогах. Необходимо постить сообщения со скрытой рекламой товаров и услуг компании, занимающейся производством и продажей спецодежды.

Подробнее расскажу темы и условия выбранным исполнителям.

Пока проект пробный, но по итогам возможно долгосрочное сотрудничество.

Бюджет рассчитывается исходя из оплаты в 10 – 15 рублей за одно сообщение на форуме. Публикации в собственных блогах будут оплачиваться отдельно.

Чтобы бы хотелось от кандидатов:

1) Опыт проведения скрытых рекламных компаний. Присылайте ссылки на Ваши сообщения на форумах и в блогах

2) Проживание в Санкт-Петербурге или в области (не принципиально, но желательно)

3) Наличие своего блога по теме охота, рыбалка, строительство, производство и т.д., т.е. то, где бы пригодилась спецодежда (это опять же очень желательно. Если у Вас есть такой блог, мы можем заключить с Вами отдельный договор)

Обращаю Ваше внимание на то, что нас не интересует поисковая оптимизация. Не надо публиковать ссылку на сайт, вставлять в текст сообщений ключевые слова и т.д. Нужны сообщения и тексты человеческим языком.