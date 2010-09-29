Скрытая реклама на форумах и блогах

Необходимо переписать статью: http://tkavtoplus.ru/sborgruz.html Несколько абзацев. Нужно указать в чем преимущества сборных грузов перед ж/д-перевозками и контейнерными перевозками. В чем кайф сборных грузов. Нужен уникальный контент, не ворованный. Или глубокий рерайт. Текст должен быть не сухим, понятным для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Требуются несколько человек для проведения рекламных компаний на форумах и в блогах. Необходимо постить сообщения со скрытой рекламой товаров и услуг компании, занимающейся производством и продажей спецодежды.
Подробнее расскажу темы и условия выбранным исполнителям.
Пока проект пробный, но по итогам возможно долгосрочное сотрудничество.
Бюджет рассчитывается исходя из оплаты в 10 – 15 рублей за одно сообщение на форуме. Публикации в собственных блогах будут оплачиваться отдельно.
Чтобы бы хотелось от кандидатов:
1) Опыт проведения скрытых рекламных компаний. Присылайте ссылки на Ваши сообщения на форумах и в блогах
2) Проживание в Санкт-Петербурге или в области (не принципиально, но желательно)
3) Наличие своего блога по теме охота, рыбалка, строительство, производство и т.д., т.е. то, где бы пригодилась спецодежда (это опять же очень желательно. Если у Вас есть такой блог, мы можем заключить с Вами отдельный договор)
Обращаю Ваше внимание на то, что нас не интересует поисковая оптимизация. Не надо публиковать ссылку на сайт, вставлять в текст сообщений ключевые слова и т.д. Нужны сообщения и тексты человеческим языком.
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