# 1 — $ 20

Необходимо придумать слоган для компании.

Мы сеть салонов оптики. Основное направление деятельности - розничная торговля медицинскими оправами, сонцезащитными очками, контактными линзами, изготовление очков на заказ, медицинская деятельность по офтальмологии (диагностика зрения, подбор очков и контактных линз).

Название салонов оптики "Глаз Алмаз"

Наши клиенты - люди с разным уровнем дохода, основная масса - средний ценовой сегмент. Но нам есть что предложить и состоятельным клиентам и клиентам с невысоким уровнем дохода.

Возрастная категория - люди в возрасте от 35 до 50 лет, есть и дети, и молодежь, и пожилые люди, но их меньше.

К чему мы стремимся? В первую очередь мы стремимся поднять уровень обслуживания клиентов.

К сожалению, в нашем городе уровень качества обслуживания, уровень оснащенности оборудованием, ассортимент товара и цены многих оптик находятся на достаточно низком уровне. Тем не менее люди продолжают следовать привычке и покупать из года в год товар, который морально устарел (из-за отсутствия обновления коллекций), но при этом цены на этот морально устаревший товар остаются достаточно высокими. Они продолжают проверять зрение на допотопном оборудовании, на котором еще работали наши папы и мамы. Продолжают покупать товар у равнодушного оформителя, которому все равно что продавать, и безразлично подходит данный товар человеку или нет.

А если в городе появляется что-то красивое, модное, современное, приятное и уютное - сразу создается впечатление, что это непременно дорого и недоступно!!! Порой люди даже боятся заходить в магазин, видя с улицы яркий свет, красивые витрины, стильно одетых приятных молодых девушек.

Мы хотим, донести до людей, что красиво, стильно, модно, уютно, комфортно и качественно - не значит дорого!!!

И ОНИ ДОСТОЙНЫ КАЧЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, они достойны комфорта, они достойны выглядеть современно и привлекательно, они достойны искренней заботы и внимания. Они это заслужили. И здесь, в наших салонах на них смотрят не как на кошелек,а как на хороших добрых друзей, которым хочется помочь сделать правильный выбор.

Слоган используется в логотипе, поэтому длинные слоганы не приветствуются. Идеально 2 слова. 3-4 максимум.

Рифмы к слову Глаз-Алмаз, например Глаз-Алмаз. Красота для Вас. Комфорт для Ваших глаз. Очки за час. и т.д. нам также увидеть бы не хотелось, хотя если будут стоящие варианты, возможно рассмотрим.

Ждем ваши работы.

С уважением, Михаил