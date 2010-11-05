Слоган для компании

$20
КопирайтингЗавершен80 заявок2602 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
#1$20

Необходимо придумать слоган для компании.

Мы сеть салонов оптики. Основное направление деятельности - розничная торговля медицинскими оправами, сонцезащитными очками, контактными линзами, изготовление очков на заказ, медицинская деятельность по офтальмологии (диагностика зрения, подбор очков и контактных линз).

Название салонов оптики "Глаз Алмаз"

Наши клиенты - люди с разным уровнем дохода, основная масса - средний ценовой сегмент. Но нам есть что предложить и состоятельным клиентам и клиентам с невысоким уровнем дохода.

Возрастная категория - люди в возрасте от 35 до 50 лет, есть и дети, и молодежь, и пожилые люди, но их меньше.

К чему мы стремимся? В первую очередь мы стремимся поднять уровень обслуживания клиентов.

К сожалению, в нашем городе уровень качества обслуживания, уровень оснащенности оборудованием, ассортимент товара и цены многих оптик находятся на достаточно низком уровне. Тем не менее люди продолжают следовать привычке и покупать из года в год товар, который морально устарел (из-за отсутствия обновления коллекций), но при этом цены на этот морально устаревший товар остаются достаточно высокими. Они продолжают проверять зрение на допотопном оборудовании, на котором еще работали наши папы и мамы. Продолжают покупать товар у равнодушного оформителя, которому все равно что продавать, и безразлично подходит данный товар человеку или нет.

А если в городе появляется что-то красивое, модное, современное, приятное и уютное - сразу создается впечатление, что это непременно дорого и недоступно!!! Порой люди даже боятся заходить в магазин, видя с улицы яркий свет, красивые витрины, стильно одетых приятных молодых девушек.

Мы хотим, донести до людей, что красиво, стильно, модно, уютно, комфортно и качественно - не значит дорого!!!

И ОНИ ДОСТОЙНЫ КАЧЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, они достойны комфорта, они достойны выглядеть современно и привлекательно, они достойны искренней заботы и внимания. Они это заслужили. И здесь, в наших салонах на них смотрят не как на кошелек,а как на хороших добрых друзей, которым хочется помочь сделать правильный выбор.

Слоган используется в логотипе, поэтому длинные слоганы не приветствуются. Идеально 2 слова. 3-4 максимум.

Рифмы к слову Глаз-Алмаз, например Глаз-Алмаз. Красота для Вас. Комфорт для Ваших глаз. Очки за час. и т.д. нам также увидеть бы не хотелось, хотя если будут стоящие варианты, возможно рассмотрим.

Ждем ваши работы.

С уважением, Михаил

13 лет назад
Prom
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Победитель конкурса
Terra-bit
Дан 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
#1
Елена придумала отличный слоган, спасибо!
Приятно было поработать над интересной темой. Заказчику - плюс! Комментарии и оплата - все быстро и адекватно
Заявки фрилансеров
Terra-bit
Дан 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
#1
  • Похожие заказы

  • Написание, копипастинг и рерайтинг статей

    $250

    На постоянную работу приглашаем людей умеющих искать в Интернете необходимые материалы (фото и тексты) и видоизменять их. Требуются люди ответственные, понимающие хотя бы что-то в спорте (футбол, хоккей, теннис, баскетбол, бокс). Оплата 0.2 у.е. за ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать рерайт (реклама)

    Статьи тут: _ttp://advertology.ru/article83125.htm _ttp://advertology.ru/article82741.htm _ttp://advertology.ru/article82339.htm _ttp://advertology.ru/article82540.htm Интересует цена за всю статью (1, 2,3,4 отдельно) и срок? Может быть несколько исполнителей.

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать рерайт (медицина)

    Есть статьи. Нужно сделать рерайт, с высокой уникальностью, минимум 97%. Тема статей: колоноскопия. Объем: 10 статей. Объем разный... 1000-4000 знаков. Указывайте цену за 1000 знаков без пробелов. Оплата после проверки. Обязательные требования к готовым статьям: все тексты должны быть без ошибок ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Продающий текст для инфотовара

    Требуется написать продающий текст на сайт для информационного продукта. Продукт представляет собой обучающий видеокурс по созданию блога. Сайт продукта находится по адресу http://wordpress.shopshoper.ru Там сейчас уже есть рекламный (продающий) текст, но его конверсия очень малА.

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание текста с учетом SEO

    Необходимо написать красочный и цепляющий текст с учетом ключевых слов. Тематика - аренда гостевых домов. Объём текста - 1700-2000 знаков. В приват предоставлю подробное ТЗ. Основное требование: качество. Оплата WMZ.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Копирайт для портала по трудоустройству

    Необходимо заполнить контентом портал по трудоустройству. Надо в раздел новости: 5 небольших новостей, в раздел статьи 5 статей, не очень больших, раздел интервь: 2 интервью Все копирайт. Так же в раздел статьи 5 статей ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать несколько статей по тематике Автомобили

    $10

    Нужно написать несколько статей (5 шт.) по тематике "Тонирование автомобилей". Вот ключевые слова для статей (в скобках) и, соответственно, их название: 1. Тонировка (тонировка автомобиля, тонировка стекол) 2. Съемная тонировка своими руками (съемная тонировка своими руками) 3. Выбор тонировочной ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Составление описаний для туристических объектов

    $300

    Есть 72 объектов, для которых нужно сделать симпатичные описания и собрать справочную информацию. Требуемый формат описания для каждого объекта: Название Краткое описание объекта (не более 1000 символов, должно отвечать что за объект перед нами, где он находится, когда ...

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    13 лет назад