Составление описаний для туристических объектов

Необходимо написать читабельные тексты по тематике НЕДВИЖИМОСТЬ ТЗ в приложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть 72 объектов, для которых нужно сделать симпатичные описания и собрать справочную информацию.
Требуемый формат описания для каждого объекта:
Название
Краткое описание объекта (не более 1000 символов, должно отвечать что за объект перед нами, где он находится, когда был построен, кто жил/живет/обитает, какова цель его существования/постройки и т.д.)
Автор и дата постройки (в случае если объект является архитектурным сооружением)
Местоположение (страна, край, область, город, район, село)
Точные географические координаты - берутся с википедии или викимапии
Режим работы (если есть)
Стоимость входа (если есть)
Ссылка на официальный сайт (есть)
Ссылка на статью в википедии (если есть)
Бюджет: 9000 рублей. Оплата в виде wmz/яд/приват24
В качестве тестового задания просьба составить описание для "усадьбы Дубровицы", после чего отправить на [email protected] или сюда в личку.
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