Составление описаний для туристических объектов

$300
КопирайтингЗакрыт28 заявок419 просмотров
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Есть 72 объектов, для которых нужно сделать симпатичные описания и собрать справочную информацию.

Требуемый формат описания для каждого объекта:

Название

Краткое описание объекта (не более 1000 символов, должно отвечать что за объект перед нами, где он находится, когда был построен, кто жил/живет/обитает, какова цель его существования/постройки и т.д.)

Автор и дата постройки (в случае если объект является архитектурным сооружением)

Местоположение (страна, край, область, город, район, село)

Точные географические координаты - берутся с википедии или викимапии

Режим работы (если есть)

Стоимость входа (если есть)

Ссылка на официальный сайт (есть)

Ссылка на статью в википедии (если есть)

Бюджет: 9000 рублей. Оплата в виде wmz/яд/приват24

В качестве тестового задания просьба составить описание для "усадьбы Дубровицы", после чего отправить на [email protected] или сюда в личку.

13 лет назад
ifsa
Юрий 
44 годаСША
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
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