5 статей для интернет магазина мобильных телефонов

Необходимо написать читабельные тексты по тематике НЕДВИЖИМОСТЬ ТЗ в приложении
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать 5 статей SEO оптимизированных по запросам:
купить мобильный телефон
китайские телефоны
мобильные телефоны nokia
статьи приблизительно по 2000 символов
- Похожие заказы
- Копирайтинг2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Требуется менеджер в систему размещения платных обзоров с ссылками GoGetLinks.Net Работа заключается в том, чтобы размещать заметки. Определение: Заметка - это одно-два предложения, в которых содержится нужная оптимизатору (заказчик) ссылка, а также соблюдены все требования оптимизатора. Предложений ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать рерайт. Тематика, ветеринария Подробности при личной перепискеКопирайтинг26 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Итак, нейминг нужен для фирмы. Названия фирмы пока нет. Фирма занимается: изготовлением карнизов жалюзи изготовление зажимов и аксессуаров для штор дизайн окон пошив штор, подушек, чехлов подбор и установка карнизов выезд дизайнера - т.е. в основном поле деятельности связано со шторами. если кратко о компании ...Завершен13 лет назад
- $23
Составить текст для сайта, текст по продаже. Оплата: 700 wmr. Оставлять свои контактные номера icq.Копирайтинг27 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Постоянный (по рабочим дням) выбор (RSS,я-новости, и т.п.) и рерайт новостей для городского сайта относящихся к городу+ подбор картинки+ размещение на сайте . Кол-во новостей в день - 3-5 . Рерайт осмысленный. Оплата от ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт13 лет назад
Приветствую! Требуется копирайтер на 2 текста. Первый небольшой - три разных варианта, второй более объемный - в одном варианте. Подробности в приложении. Уникальность нужна 95-100%. С вас ссылка на портфолио, цена, сроки. (можно в личные сообщения)Завершен13 лет назад
Здравствуйте! Ищется человек способный написать уникальные тексты для сайта строительной компании. Тексты для - Главной, О нас, Отзывы, а также отдельно нужны будуть статьи на строительную тему, но это уже будет отдельно обсуждаться с выбранным исполнителем. ...Завершен13 лет назад
Требуется человек или команда для наполнения игрового сайта новостями и материала (фото, видео, читы, рейнеры) о компьтерных играх (ps, приставки). Требуется на постоянной основе. Текстовые материалы - превалирующая часть должна быть уником. Сайт на dle.Копирайтинг7 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходим исполнитель для написания грамотного технического задания для разработки портала. Есть иностранный образец, согласно которому предполагается изготовить новый сайт (с доработками, конечно). Есть общее видение проекта, которое необходимо воплотить на бумаге. Есть понимание тонкостей веб-разработок, ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт13 лет назад