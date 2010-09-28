Написание технического задания

8 статей ~ по 2.000 знаков
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Необходим исполнитель для написания грамотного технического задания для разработки портала. Есть иностранный образец, согласно которому предполагается изготовить новый сайт (с доработками, конечно). Есть общее видение проекта, которое необходимо воплотить на бумаге. Есть понимание тонкостей веб-разработок, есть опыт в этом направлении. Так что общий язык должны найти.
Тематика портала - АВТО и его эксплуатация.
Постоянно в сети, возможно общение через скайп.
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