Статьи для сайта рекламного агентства

КопирайтингЗавершен27 заявок342 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

8 статей ~ по 2.000 знаков

13 лет назад
kucjlblu
Влад 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Fremdtext
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад
$48
3 дня
Спасибо за тексты, всё сделано очень быстро и осмысленно. Буду продолжать с Вами работать.
Мега! Клиент положительный, чётко знает, чего хочет, оплата день в день. Никому не рекомендую связываться... Жадничаю :)
  • Похожие заказы

  • Нужна статья

    Добрый день. Нужна статья на 1000 символов. Тема статьи: двери. Ключевых фраз будет 5 штук (отправлю исполнителю). Сделать надо сегодня. Оставляйте свои контакты.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • SEO-статьи/обзоры

    $65

    Примерно 2250 символов статья. 20 штук текст, рассказывающий о том, какая это удобная, полезная и нужная штука - подарки-впечатления. О том, какой большой выбор услуг представлен в подарках и о самих услугах - какие они необычные, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Статьи, приватный проект для (Victorian_Lady)

    $50

    Нужно написать тексты, обзоры по заданным, выбранным страницам справочного сайта, на определенные интересные темы. Более конкретно по тематикам и страницам все согласовать.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Статьи на тему Нового года, елочных игрушек

    Необходимы уникальные статьи на темы: 1. Новый год (1) - история, страны, обычаи, 2. елочные игрушки (история, современные тенденции) , 3. 3 статьи по тематике сайта cmcompany.com.ua (елочные шары с лого, символ года на елочных ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статьи "по горячим следам"

    $25

    Всем добрый день! Сразу по существу: 0. Кроме призов, я готов выкупить Ваши статьи, если они будут подходящими для моего сайта (если я захочу их разместить на нем) по цене 3 ВМЗ за статью. 1. У меня ...

    Копирайтинг3 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Рерайт до завтра

    До завтра надо отрерайтить 8 статей по 1000 символов...оплата 35 рублей за 1000 символов...если успеете до утра - 40 рублей/1000 символов...обращайтесь в аську 601263120

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад