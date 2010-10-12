Статьи "по горячим следам"

# 1 — $ 15 # 2 — $ 5 # 3 — $ 5

Всем добрый день!

Сразу по существу:

0. Кроме призов, я готов выкупить Ваши статьи, если они будут подходящими для моего сайта (если я захочу их разместить на нем) по цене 3 ВМЗ за статью.

1. У меня сайт посвященный отдыху в Киеве. Адрес сайта http://www.holidays.co.ua/

2. Мне на этот сайт нужны постоянные авторы, которые бы писали 1-3 статей в месяц.

3. Статьи должны быть "по горячим следам", то есть сходили Вы куда-то погулять - написали. Актуальную информацию. Описать свой поход куда-то не так уж и сложно Писать надо свое мнение, каким бы оно ни было.

4. Примеры статей, которые подходят для сайта:

http://www.holidays.co.ua/2009/10/prosto-xodit-–-prikolno/

http://www.holidays.co.ua/2010/02/art-kafe-antresol/

http://www.holidays.co.ua/2009/03/zabroshennaya-laboratoriya/

http://www.holidays.co.ua/2009/04/prosto-moi-mysli-pryamo-iz-patipa/

http://www.holidays.co.ua/2009/12/klub-xeven/

5. Рубрики можно посмотреть на самом сайте.

6. Мне не нужны:

- ЯВНЫЕ ПИАР-СТАТЬИ

- СКУЧНОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТА

- РЕРАЙТ ИСТОРИИ МЕСТА

7. Мне нужны:

- ВАШИ МЫСЛИ ПРО ЗАВЕДЕНИЕ/МЕСТО, КАК ХОРОШИЕ ТАК И ПЛОХИЕ

- СТАТЬЯ ОТ 1500 СИМВОЛОВ БП.

Если что-то не понятно - спрашивайте

Спасибо за внимание.