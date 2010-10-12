Статьи "по горячим следам"

Требуется написать уникальные тексты для подарочной продукции, на каждую карточку товара200-300 символов. Тексты должны быть 100% уникальные! Оплата - только Яндекс.Деньги.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем добрый день!
Сразу по существу:
0. Кроме призов, я готов выкупить Ваши статьи, если они будут подходящими для моего сайта (если я захочу их разместить на нем) по цене 3 ВМЗ за статью.
1. У меня сайт посвященный отдыху в Киеве. Адрес сайта http://www.holidays.co.ua/
2. Мне на этот сайт нужны постоянные авторы, которые бы писали 1-3 статей в месяц.
3. Статьи должны быть "по горячим следам", то есть сходили Вы куда-то погулять - написали. Актуальную информацию. Описать свой поход куда-то не так уж и сложно Писать надо свое мнение, каким бы оно ни было.
4. Примеры статей, которые подходят для сайта:
http://www.holidays.co.ua/2009/10/prosto-xodit-–-prikolno/
http://www.holidays.co.ua/2010/02/art-kafe-antresol/
http://www.holidays.co.ua/2009/03/zabroshennaya-laboratoriya/
http://www.holidays.co.ua/2009/04/prosto-moi-mysli-pryamo-iz-patipa/
http://www.holidays.co.ua/2009/12/klub-xeven/
5. Рубрики можно посмотреть на самом сайте.
6. Мне не нужны:
- ЯВНЫЕ ПИАР-СТАТЬИ
- СКУЧНОЕ ОПИСАНИЕ МЕСТА
- РЕРАЙТ ИСТОРИИ МЕСТА
7. Мне нужны:
- ВАШИ МЫСЛИ ПРО ЗАВЕДЕНИЕ/МЕСТО, КАК ХОРОШИЕ ТАК И ПЛОХИЕ
- СТАТЬЯ ОТ 1500 СИМВОЛОВ БП.
Если что-то не понятно - спрашивайте
Спасибо за внимание.
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