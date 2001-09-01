Копирайтер, Продвижение сайтов, Создание логотипов

Досвід роботи

Копирайтер

з 06.2017 по нині (1 рік 7 місяців)

Скальт турс, Львов (туризм)

ведение сайтов и блогов фирмы, настройка контекстной рекламыяндекс, поиск клиентов для рассылки рекламы

СММ МЕНЕДЖЕР

з 07.2016 по 09.2017 (1 рік 2 місяці)

smm-lab.kiev.ua, Киев (СММ ПРОДВИЖЕНИЕ)

ведение страниц ФБ и ВК

Переводчик книги с русского на украинский

з 02.2016 по нині (2 роки 11 місяців)

УКУ, Львов (образование)

Перекладач книги з російської на українську.

А 29 Як відродити країну і побудувати цивілізовану, розвинену державу.

- К .: ФОП Бондарук Л. Н., 2015. - с.

ISBN 978-966-1592-91-8

Сео-копирайтер

з 01.2016 по нині (3 роки)

SEO-студия "Global SEO", Львов (Интернет)

Копирайтер на секс тематику в SEO-студия "GlobalSEO" http://global-seo.com.ua/

Копирайтер

з 07.2015 по нині (3 роки 6 місяців)

Промо Интегратор Арт-завод Контента, Киев (написание книги)

Три раздела книги "Секс образование для женщин"http://promointegrator.com/

Продвижения сайтов

з 04.2014 по нині (4 роки 9 місяців)

предлагаю услуги, (сеокопирайтинг)

http://taralchuk.tmweb.ru/kontent-menedjer/

Освіта

ЛНУ им Ивана Франко

журналистика, Львов

Вища, з 09.2001 по 06.2007 (5 років 9 місяців)

Международная журналистика

Додаткова освітасистемно-векторная психология (2012-2014)

Професійні та інші навички· Навички роботи з комп’ютером

опытный пользователь

· Польский язык (10 років досвіду)

Середній, використовую в даний час.

Знання мов· Українська ─ вільно

· Російська ─ середній

Англійска - середній

Таральчук Наталия Михайловна

Домашний адрес: г Львов ул Виговського д. 41 кв 28

Контактный телефон: 292-56-67 Emaіl:[email protected]

Родилась 9 марта 1983 года во Львове

Семейное состояние: не замужем.

Инвалид 1 группы с детства.

Имею опыт : редактирование авторских текстов, написание статей, опыт написания курсовых 3 года на фирмах "Мир студента", "Освита", "Имидж сервис" и других.

Есть публикации в газетах.

Работала внештатным автором на портале системно-векторнаяпсихология Юрия Бурлана.http://www.yburlan.ru/ пишу статьи, блогер.Мой блог

http://loragrey.livejournal.com/

Работала в студия копирайтинга "Ваш Редактор"vashredaktor.com,Копирайтер "EPSY SOFT"LLCЗнание языков : свободно владею украинским, русским языками.Читаю на польском и английском языках. Тексты на украинском здесь: http://h.ua/profile/298749/Работала в сообществах:http://odnoklassniki.ru/group/51762876448919/topic/62695424715671

http://my.mail.ru/community/svp-deti/multipost/50080000BBB2900A.html

http://www.babyblog.ru/community/post/sistemno-vectornaya-/1808067 http://blog.7ya.ru/fulltext/Blogs/322831/Работаю на компьютере

Образование: С 2001 года училась на заочном отделении факультета журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко. Квалификация: журналистика. международная журналистика.закончила в 2007 году

Знание языков : свободно владею украинским, русским языками. Читаю на польском и английском языках.