Досвід роботи
Копирайтерз 06.2017 по нині (1 рік 7 місяців)
Скальт турс, Львов (туризм)
ведение сайтов и блогов фирмы, настройка контекстной рекламыяндекс, поиск клиентов для рассылки рекламы
СММ МЕНЕДЖЕРз 07.2016 по 09.2017 (1 рік 2 місяці)
smm-lab.kiev.ua, Киев (СММ ПРОДВИЖЕНИЕ)
ведение страниц ФБ и ВК
Переводчик книги с русского на украинскийз 02.2016 по нині (2 роки 11 місяців)
УКУ, Львов (образование)
Перекладач книги з російської на українську.
А 29 Як відродити країну і побудувати цивілізовану, розвинену державу.
- К .: ФОП Бондарук Л. Н., 2015. - с.
ISBN 978-966-1592-91-8
Сео-копирайтерз 01.2016 по нині (3 роки)
SEO-студия "Global SEO", Львов (Интернет)
Копирайтер на секс тематику в SEO-студия "GlobalSEO" http://global-seo.com.ua/
Копирайтерз 07.2015 по нині (3 роки 6 місяців)
Промо Интегратор Арт-завод Контента, Киев (написание книги)
Три раздела книги "Секс образование для женщин"http://promointegrator.com/
Продвижения сайтовз 04.2014 по нині (4 роки 9 місяців)
предлагаю услуги, (сеокопирайтинг)
http://taralchuk.tmweb.ru/kontent-menedjer/
Освіта
ЛНУ им Ивана Франкожурналистика, Львов
Вища, з 09.2001 по 06.2007 (5 років 9 місяців)
Международная журналистика
Додаткова освітасистемно-векторная психология (2012-2014)
Професійні та інші навички· Навички роботи з комп’ютером
опытный пользователь
· Польский язык (10 років досвіду)
Середній, використовую в даний час.
Знання мов· Українська ─ вільно
· Російська ─ середній
Англійска - середній
Таральчук Наталия Михайловна
Домашний адрес: г Львов ул Виговського д. 41 кв 28
Контактный телефон: 292-56-67 Emaіl:[email protected]
Родилась 9 марта 1983 года во Львове
Семейное состояние: не замужем.
Инвалид 1 группы с детства.
Имею опыт : редактирование авторских текстов, написание статей, опыт написания курсовых 3 года на фирмах "Мир студента", "Освита", "Имидж сервис" и других.
Есть публикации в газетах.
Работала внештатным автором на портале системно-векторнаяпсихология Юрия Бурлана.http://www.yburlan.ru/ пишу статьи, блогер.Мой блог
http://loragrey.livejournal.com/
Работала в студия копирайтинга "Ваш Редактор"vashredaktor.com,Копирайтер "EPSY SOFT"LLCЗнание языков : свободно владею украинским, русским языками.Читаю на польском и английском языках. Тексты на украинском здесь: http://h.ua/profile/298749/Работала в сообществах:http://odnoklassniki.ru/group/51762876448919/topic/62695424715671
http://my.mail.ru/community/svp-deti/multipost/50080000BBB2900A.html
http://www.babyblog.ru/community/post/sistemno-vectornaya-/1808067 http://blog.7ya.ru/fulltext/Blogs/322831/Работаю на компьютере
Образование: С 2001 года училась на заочном отделении факультета журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франко. Квалификация: журналистика. международная журналистика.закончила в 2007 году
Знание языков : свободно владею украинским, русским языками. Читаю на польском и английском языках.
- Мои работы на ютьюб141 просмотр
- Этикетка165 просмотров
- Етикетка118 просмотров
- Українка143 просмотра
- Влюбленные зимой111 просмотров
- Пара влюбленных зима119 просмотров
- Львов зимой108 просмотров
- Единорог98 просмотров
- Салон эпиляции106 просмотров
- Продажа картин онлайн110 просмотров
- Новогодний Львов108 просмотров
- Лого team lead115 просмотров