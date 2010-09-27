Концепция кафе Авиатор

Нужно разработать концепцию для кафе под рабочим названием АВИАТОР . Нужна легенда,персонаж фишки и

другой креатив, который можно использовать в интерьере и работе кафе. Тема концепции аваиция, самолеты, летчики, развитие авиации. Прдумать рабочие названия для блюд, напитков, коктелей, разделы меню. В общем море работы

для настоящего креатора ) Если Вы по настоящему заинтересованы в проекте, то не пишите пожалуйста + или выполню, а хотя бы краткие мысли изложите ) описание разделов

и тд. проявите креатив на первом этапе и тогда заказ будет Ваш, а так мне сложно кого-то

выделить (( спасибо.