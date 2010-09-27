Нужно написать грамотные отзывы о товаре.

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Рубрика: бытовая техника, офисная техника, всё что связано с техникой

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Количество постов и теми будет зависеть от знания темы, но для начала не больше 100 в одни руки.

Все посты и темы нужно заводить от первого лица, чтобы они не казались статьей!

Длина одного поста ~100 до 300зн.

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Оплата за посты и темы, а не за количество знаков! Причём оплата за пост и тему одинаковая. Почему?

1.Потому что и там и там нужно думать головой

2.Некоторые темы генерируются автоматически из новостей, взял новость и пиши тему!

Цену указывайте за пост!

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