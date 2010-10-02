2 статьи по направлению "научные работы на заказ"

2 статьи

1- про отличия готовых работ от эксклюзивных

2- про причины заказов москвичами именно в московских фирмах.

ключевые фразы и что примерно нужно описать- предоставлю.

объем- от 2т на статью. Если будет поболее-не беда.

заказ отдам лишь автору "в теме", чтоб потом не заниматься коррективами.

при качественном исполнении- еще заказы на статьи в этом направлении.