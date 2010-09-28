Размещение платных обзоров с ссылками GoGetLinks

Требуется менеджер в систему размещения платных обзоров с ссылками GoGetLinks.Net

Работа заключается в том, чтобы размещать заметки. Определение:

Заметка - это одно-два предложения, в которых содержится нужная оптимизатору (заказчик) ссылка, а также соблюдены все требования оптимизатора. Предложений может быть и больше - это уже по вашему усмотрению. В заметке должны присутствовать ключевые слова из задания оптимизатора. Главное, чтобы текст заметки был уникальным, его нельзя копировать с других сайтов.

Обычно заметку размещают под каким-либо текстом (новостью или статьей) или внутри него в виде рекламного блока.

В день ~ 30 шт. Цена за одну размещенную заметку = 0.3$.