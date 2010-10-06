Рерайт новостей для проекта финансовой тематики

Работа с Ириной произвела на меня неизгладимое положительное впечатление :) Профессионализм, инициативность, серьезный подход к проекту. Таких людей, перфекционистов в работе, очень мало и каждый из них особенно ценен. Ирина, ещё раз спасибо вам за какой подход! Будем сотрудничать дальше. P.S. Давайте Ире ваши самые важные проекты, не пожалеете.