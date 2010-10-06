Рерайт новостей для проекта финансовой тематики

Надо написать текст литовки для одно из кондатов в депутаты в одном из маленьких городв Крыма. Материл дожны быть легко воспринимаемым и запоминаемым, досаточно 0.5 А4 в хорошо читабельном варианте. Главные тезы 1. Реально занимается делами(список во вложении) 2. ...
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Здравствуйте,
нужен ответственный копирайтер для работы над проектом финансовой тематики.
Задача: рерайт свежих новостей.
Оплата: 1 новость - 1$.
Объемы работы: 5-7 новостей в день, в течении месяца (выходные включительно).
Размер материалов 900-1100 знаков.
Самостоятельный подбор интересных новостей на предоставленных мной ресурсах.
С меня - строгая проверка и своевременная поэтапная оплата. С вас - грамотный приятный для чтения текст, уникальность по Адвего 95-100%.
Преимущество копирайтерам с возможностью принимать оплату в Приват24.
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