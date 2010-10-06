Рерайт новостей для проекта финансовой тематики

$250
КопирайтингЗавершен15 заявок355 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте,

нужен ответственный копирайтер для работы над проектом финансовой тематики.

Задача: рерайт свежих новостей.

Оплата: 1 новость - 1$.

Объемы работы: 5-7 новостей в день, в течении месяца (выходные включительно).

Размер материалов 900-1100 знаков.

Самостоятельный подбор интересных новостей на предоставленных мной ресурсах.

С меня - строгая проверка и своевременная поэтапная оплата. С вас - грамотный приятный для чтения текст, уникальность по Адвего 95-100%.

Преимущество копирайтерам с возможностью принимать оплату в Приват24.

13 лет назад
dash-er
Дарья 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
catiri
Ирина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$50
10 дней
Работа с Ириной произвела на меня неизгладимое положительное впечатление :) Профессионализм, инициативность, серьезный подход к проекту. Таких людей, перфекционистов в работе, очень мало и каждый из них особенно ценен. Ирина, ещё раз спасибо вам за какой подход! Будем сотрудничать дальше. P.S. Давайте Ире ваши самые важные проекты, не пожалеете.
Не заказчик, а мечта: чёткое ТЗ, прекрасные условия, отсутствие строгих рамок, желание идти на конструктивный диалог. А оплата даже готова обогнать выполненную работу :-) Дарья всегда на связи, можно получить ответы на все вопросы. Да и человек изумительно приятный, общаться с Дарьей - одно удовольствие.
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