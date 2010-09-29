Копирайтинг статьи о видах рекламы

5 статей различных тематик
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для тех, кто разбирается в рекламе и знает виды и средства (это все будет проверено, поэтому не нужно тратить ни свое, ни мое время).
Статья будет размещаться в разделе видов рекламы.
Раздел «Виды рекламы»:
• Описание раздела (кратко, на 500 знаков)
Далее будет список видов рекламы, ниже снова текст, основной
• Описание, что такое виды рекламы (отличия от средств рекламы и т.п.)
• Что содержит этот раздел
• Для кого предназначен этот раздел
• Какие задачи решает этот раздел каждому из тех, для кого предназначен
Копирайтинг уникальный на 100%. Никакого синонимайзера! Текст под запрос "виды рекламы".
Объем: 3000 знаков без пробелов.
Указывайте цену за статью.
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