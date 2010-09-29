Копирайтинг статьи о видах рекламы

КопирайтингЗакрыт4 заявки271 просмотр
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Для тех, кто разбирается в рекламе и знает виды и средства (это все будет проверено, поэтому не нужно тратить ни свое, ни мое время).

Статья будет размещаться в разделе видов рекламы.

Раздел «Виды рекламы»:

• Описание раздела (кратко, на 500 знаков)

Далее будет список видов рекламы, ниже снова текст, основной

• Описание, что такое виды рекламы (отличия от средств рекламы и т.п.)

• Что содержит этот раздел

• Для кого предназначен этот раздел

• Какие задачи решает этот раздел каждому из тех, для кого предназначен

Копирайтинг уникальный на 100%. Никакого синонимайзера! Текст под запрос "виды рекламы".

Объем: 3000 знаков без пробелов.

Указывайте цену за статью.

13 лет назад
delaemhorosho
Максим 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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