Небольшая статья по грузоперевозкам

Здравствуйте. Ещё один тендер для копирайтеров. Если вам нравится писать обзоры гаджетов и вы интересуетесь темой IT - давайте сотрудничать. Мне нужен ответственный человек для качественных рерайтов обзоров и новостей компьютерной тематики для наполнения блога IT компании. Требования ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо переписать статью: http://tkavtoplus.ru/sborgruz.html
Несколько абзацев. Нужно указать в чем преимущества сборных грузов перед ж/д-перевозками и контейнерными перевозками. В чем кайф сборных грузов.
Нужен уникальный контент, не ворованный. Или глубокий рерайт.
Текст должен быть не сухим, понятным для людей.
- Похожие заказы
- $10Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Здравствуйте, нужен ответственный копирайтер для работы над проектом финансовой тематики. Задача: рерайт свежих новостей. Оплата: 1 новость - 1$. Объемы работы: 5-7 новостей в день, в течении месяца (выходные включительно). Размер материалов 900-1100 знаков. Самостоятельный подбор ...Завершен13 лет назад
- $55
Надо написать текст литовки для одно из кондатов в депутаты в одном из маленьких городв Крыма. Материл дожны быть легко воспринимаемым и запоминаемым, досаточно 0.5 А4 в хорошо читабельном варианте. Главные тезы 1. Реально занимается делами(список во вложении) 2. ...Завершен13 лет назад
Тема: тайм менеджмент Нужно сделать такой рерайт, чтобы не было похоже на источник, переписать своими словами не по предложениям, а полностью все. Объем: примерно 13 000 б/п Цена за 1000 знаков без пробелов?Копирайтинг3 заявкиЗакрыт13 лет назад
5 статей различных тематикЗакрыт13 лет назад
- $20
Необходимо придумать слоган для компании. Мы сеть салонов оптики. Основное направление деятельности - розничная торговля медицинскими оправами, сонцезащитными очками, контактными линзами, изготовление очков на заказ, медицинская деятельность по офтальмологии (диагностика зрения, подбор очков и контактных линз). Название ...Завершен13 лет назад
Для тех, кто разбирается в рекламе и знает виды и средства (это все будет проверено, поэтому не нужно тратить ни свое, ни мое время). Статья будет размещаться в разделе видов рекламы. Раздел «Виды рекламы»: • Описание раздела ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
На постоянную работу приглашаем людей умеющих искать в Интернете необходимые материалы (фото и тексты) и видоизменять их. Требуются люди ответственные, понимающие хотя бы что-то в спорте (футбол, хоккей, теннис, баскетбол, бокс). Оплата 0.2 у.е. за ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт13 лет назад
Статьи тут: _ttp://advertology.ru/article83125.htm _ttp://advertology.ru/article82741.htm _ttp://advertology.ru/article82339.htm _ttp://advertology.ru/article82540.htm Интересует цена за всю статью (1, 2,3,4 отдельно) и срок? Может быть несколько исполнителей.Копирайтинг3 исполнителяЗавершен13 лет назад
Есть статьи. Нужно сделать рерайт, с высокой уникальностью, минимум 97%. Тема статей: колоноскопия. Объем: 10 статей. Объем разный... 1000-4000 знаков. Указывайте цену за 1000 знаков без пробелов. Оплата после проверки. Обязательные требования к готовым статьям: все тексты должны быть без ошибок ...Завершен13 лет назад