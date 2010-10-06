Копирайт по фототехнике. Описание объектива.

КопирайтингЗавершен8 заявок202 просмотра
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Нужно сделать обзорную статью по объективу МС Зенитар 16 http://zenitar16.ru/

Только текст без фото.

около 2500 символов

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13 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
Выбранный исполнитель
Yailonka
Илона 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Илона, отличный исполнитель. Спасибо за работу!
Дмитрий приятный в общении заказчик! Четкое задание своевременная оплата Надеюсь на долгосрочное сотрудничество
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