Мне нужен рерайт, для создания статей (около 500), образовательной тематики (написания реферата, подготовка к экзамену). Объем каждой статьи от 1000 до 2000 символов (обсудим). Уникальность текстов от 96% до 100%

Взаимодействие без договора (оплата через систему вебмани). Оплата за каждую статью 100% после моей проверки.

Жду предложений в приват.

Заранее спасибо.