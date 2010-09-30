Нужно сделать рерайт новостей и добавлять их вместе с картинкой на сайт. Сайт на DLE. Оплата по отчету, за 1000 знаков без пробелов. Оплата по предоставленному отчету. Если картинки нет, можно найти в инете на тему новости. Рерайт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мне нужен рерайт, для создания статей (около 500), образовательной тематики (написания реферата, подготовка к экзамену). Объем каждой статьи от 1000 до 2000 символов (обсудим). Уникальность текстов от 96% до 100%
Взаимодействие без договора (оплата через систему вебмани). Оплата за каждую статью 100% после моей проверки.
Жду предложений в приват.
Заранее спасибо.
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