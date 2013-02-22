Рерайт описаний товаров

Нужен рерайт описаний, уже добавленных на сайт (искать ничего не надо). Текст должен оставаться читабельным.

[полное описание + краткое описание (обычно это просто кусок из полного описания без форматирования)]

тематика: плоттеры, копиры, принтеры, сканеры, мфу и т.д..

Т.к. текст содержит html-форматирование (выделение, списки, таблицы и пр..), просто скопировать текст в ворд, переписать и вставить обратно не получиться.

Надо либо переписывать прям в админке, а потом проверять орфографию и пр.., либо скопировать текст вместе с ХТМЛем в какой-нибудь хтмл-редактор с проверкой орфографии, отрерайтить там и вставить обратно. (админка - шоп скрипт)

В любом случае, я считаю знание основных html-тегов - ОБЯЗАТЕЛЬНО.

В Вашем предложении хотелось бы видеть примерные сроки и цену, допустим за 20 описаний плоттров кэнон:

http://vektorus.ru/category/plottery-canon/

(первые 20 товаров в списке сверху вниз)

Объем конечно сильно разный, например:

http://vektorus.ru/product/plotter-canon-imageprograf-ipf710-36-a0/

и

http://vektorus.ru/product/plotter-canon-ipf605-3034b003/

но думаю можно договариваться партиями по 10-50 шт.

!цена за 1000 символов мне не интересна!

Уникальность текста должна быть от 70%