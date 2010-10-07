Написать 3 статьи:

Нужно сделать рерайт новостей и добавлять их вместе с картинкой на сайт. Сайт на DLE. Оплата по отчету, за 1000 знаков без пробелов. Оплата по предоставленному отчету. Если картинки нет, можно найти в инете на тему новости. Рерайт ...
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