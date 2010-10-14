Приватный проект для Серажим Елены

$50
КопирайтингЗавершен2 заявки178 просмотров
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Рерайт для новостного портала.

Величина текста 1000-1500 знаков б.п.

13 лет назад
dash-er
Дарья 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Lucky_1988
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
В очередной раз хорошо выполненное задание.Спасибо
Спасибо за сотрудничество!
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