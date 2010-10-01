5 эффективных тизеров

Нужно создать 5 тизеров для http://auratest.org

Критерий качества (иначе не принимается) - достижение 0.05% или выше CTR в тизерной сети http://medianet.adlabs.ru

формат: 150х150 картинка + текст до 75 символов включая пробелы.

Если не уверены что достигнет такой CTR, можно создать больше тизеров и я проверю их, покажу результаты в статистике тизерки.

Для сведения, искомой эффективности (и даже выше) достигали вот такие тизеры:

1. Аура у Вас цвета какого? Узнайте! Тест ауры, бесп­латно, здесь >>

картинка: http://medianet.adlabs.ru/images/i/1/732592_055.jpg

2. Вы индиго? Прот­ести руйт е Вашу ауру бесплатно! Тест здесь >>

картинка: http://medianet.adlabs.ru/images/i/1/638377_196.jpg

3. Узнайте тайну своей души и проверьте знакомых! Пройти тест ауры бесплатно >

картинка: http://medianet.adlabs.ru/images/i/1/638365_845.jpg

Цена и срок выполнения заказа?

в случае успеха - продолжим сотрудничество в этом же духе.