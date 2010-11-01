Статьи на тему "Выкуп аварийных, битых авто"

Рерайт для новостного портала. Величина текста 1000-1500 знаков б.п.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны статьи на тему "выкуп аварийных, битых автомобилей"
для наполнения сайтов данной тематики.
Пример нужных работ можно посмотреть тут: http://www.servisdtp.ru ( статьи о выкупе аварийных автомобилей).
В перспективе длительное сотрудничество, сайтов несколько, все требуют наполнения. Куплю оптом качественный, интересный,человеческий читаемый! не замыленый текст. 1500-2500 знаков в статье, от 10 статей в неделю, по 2 долл за статью.
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