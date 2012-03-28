smaks

Максим smaks

 
47 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Тут видимо нужно написать, как у меня дела...)

Не посредник.

Все мои проекты - это действительно МОИ ПРОЕКТЫ.

1) Готов обсуждать, ждать, исправлять, давать полную информацию и комменты к заказу.

2) Я знаю чего хочу, вижу цель, и готов платить разумные, достойные деньги за свою цель.

3) Открыт, азартен к своему делу, правдив и честен перед вами и перед самим собой.

Всегда плачу за результат, + бонус.

Никогда не меняю друзей, сотрудников, коллег - профессионалов, если они не подводят.

Все дела всегда обсуждается на взаимовыгодных условиях!

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$300
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

  • Нарисовать форму, заявку на выкуп автомобиля.

    $250

    Необходимо нарисовать "заявку на выкуп автомобиля в аварийном состоянии" Она будет размещена на главной странице сайта, по стилю что то типа этого: http://www.incom.ru/sale-realty/flats/ Сайт будет светлый, белый фон. Сайт по выкупу аварийных авто. Соответственно заявка тоже должна быть не ...

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип на свадебную тему

    $100

    Нужен логотип на свадебную тематику. Сайт о свадьбе, ее организации, в помощь невесте, маме невесты, ну и всем остальным болеющим за это мероприятие!) Не яркие тона! Спокойные и сдержанные! Логотип в стиле домена (свадьбада.рф) : что то типа: свадьбаДА.рф или подобное... чтобы свадьба ...

    Дизайн сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн сайта "о свадьбе"

    Здравствуйте господа дизайнеры! Требуется создать красивый дизайн главной страницы - сайта о свадьбе. Точнее свадебного распорядителя. (остальные страницы оплачиваются отдельно) Домен куплен - "свадьбаДА.рф" Логотип в этом стиле! Нужен легкий, красивый, привлекательный и понятный дизайн!!! Грубый набросок страницы (что - ...

    Дизайн сайтаДизайн главной страницы
    Дизайн сайтов50 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать калькулятор стоимости авто.

    $50

    Нужна картинка - "калькулятор - расчета стоимости автомобиля" Сайт http://tutauto.ru/ распологаться калькулятор будет в правом верхнем углу сайта. По размерам - менее "он-лайн консультанта" - (в его открытом виде), чтоб не наслаивались) расположенном в правом ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработать калькулятор стоимости автомобиля.

    $500

    Нужна программа - приложение - калькулятор стоимости автомобиля. Для сайта по выкупу аварийных автомобилей. За базу нужно будет взять настраиваемый поиск яндекса - http://auto.yandex.ru/avg-price.xml или поиск сайта авто.ру (именно оттуда будет выводиться предварительная стоимость запрашиваемого автомобиля, для ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нарисовать барабан типа "розыгрыша погоды" Яндекса

    $70

    Автомобильная тематика - выкуп битых авто. Требуется нарисовать подобие рулетки погоды, как у яндекса. Красиво и просто, чтобы захотелось крутить!))) Придерживаясь цветовой гаммы сайта http://tutauto.ru/ Смысл такой - продать машину - или восстанавливать.. Клиент крутит барабан, на экранах высвечивается - ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нарисовать и создать конфигуратор повреждений авто

    Нужно создать приложение- конфигуратор к сайту о выкупе битых авто. Суть следующая: на сайте клиент выбирает авто по типу кузова, далее- машина - рисованная, должна крутиться вокруг своей оси... потом, кликая на детали авто ( двери, капот, ...

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доделать сайт

    Необходимо довести до ума проект www.vlayan.su Система управления сайтом HostCMS Версия HostCMS: 5.8.2 Версия PHP: 5.1.6 Версия ZendOptimizer: 3.2.8 Версия MySQL: 5.1.36-log Версия GD: 2.0.28 Ищу человека, который досконально в ней разбирается. Требуется не только доделать проект, но и грамотно продумать навигацию, сделать ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статьи на тему "Выкуп аварийных, битых авто"

    $15

    Нужны статьи на тему "выкуп аварийных, битых автомобилей" для наполнения сайтов данной тематики. Пример нужных работ можно посмотреть тут: http://www.servisdtp.ru ( статьи о выкупе аварийных автомобилей). В перспективе длительное сотрудничество, сайтов несколько, все требуют наполнения. Куплю ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$300
10 баллов
7 лет назад
Нужен дизайн лендинга
Отличный заказчик, приятный человек) Всегда на связи, подробные ТЗ, знает чего хочет, быстрая оплата. Приятно работать!
Как всегда - все быстро и отлично! Рекомендую!
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Создать презентацию работы аукциона
Отличный заказчик с интересными проектами! Всегда на связи с быстрыми ответами на вопросы, никаких проблем с оплатой. Мои рекомендации!
Как и положено дизайнеру - ДЕЛАЕТ КРАСИВО! И главное - грамотно! Ответственный человек, рекомендую, тут таких мало!
Ответный отзыв
s_el
52 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать форму, заявку на выкуп автомобиля.
Спасибо за конкурс и незамедлительную оплату! Четко поставленная задача и конструктивные комментарии дают хорошие результаты. Мои положительные рекомендации Максиму.
Елена профессиональный исполнитель! Грамотный подход, хороший результат, приятное общение! Рекомендую!
Ответный отзыв
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать форму, заявку на выкуп автомобиля.
Спасибо за интересный конкурс. Максим — отличный заказчик: адекватное техническое задание, приятное общение, моментальная оплата. Рекомендую его к сотрудничеству!
Алексей профессионал в своем деле! Очень грамотно подходит к работе, дает дельные советы. Если вам нужен мастерский дизайн - рекомендую, не пожалеете!
Ответный отзыв
Julija_Shmidt
Юлия 
39 летКазахстан
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Логотип на свадебную тему
Отличный работодатель. Довольна сотрудничеством. Была бы рада и в дальнейшем выполнять столь интересные задания.
Умелый исполнитель! Делает больше чем требуется, и в кратчайшие сроки! Рекомендую!
Ответный отзыв