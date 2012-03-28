Тут видимо нужно написать, как у меня дела...)

Не посредник.

Все мои проекты - это действительно МОИ ПРОЕКТЫ.

1) Готов обсуждать, ждать, исправлять, давать полную информацию и комменты к заказу.

2) Я знаю чего хочу, вижу цель, и готов платить разумные, достойные деньги за свою цель.

3) Открыт, азартен к своему делу, правдив и честен перед вами и перед самим собой.

Всегда плачу за результат, + бонус.

Никогда не меняю друзей, сотрудников, коллег - профессионалов, если они не подводят.

Все дела всегда обсуждается на взаимовыгодных условиях!