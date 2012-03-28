Нужно сделать дизайн лендинга на тему выкупа битых авто. Так же нужна мобильная версия для него. Тексты скину по скайпу
Не посредник.
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1) Готов обсуждать, ждать, исправлять, давать полную информацию и комменты к заказу.
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Никогда не меняю друзей, сотрудников, коллег - профессионалов, если они не подводят.
Все дела всегда обсуждается на взаимовыгодных условиях!
- $300Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сделать наглядную и понятную презентацию аукциона.Презентации1 исполнительЗавершен9 лет назад
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Необходимо нарисовать "заявку на выкуп автомобиля в аварийном состоянии" Она будет размещена на главной странице сайта, по стилю что то типа этого: http://www.incom.ru/sale-realty/flats/ Сайт будет светлый, белый фон. Сайт по выкупу аварийных авто. Соответственно заявка тоже должна быть не ...Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен10 лет назад
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Нужен логотип на свадебную тематику. Сайт о свадьбе, ее организации, в помощь невесте, маме невесты, ну и всем остальным болеющим за это мероприятие!) Не яркие тона! Спокойные и сдержанные! Логотип в стиле домена (свадьбада.рф) : что то типа: свадьбаДА.рф или подобное... чтобы свадьба ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте господа дизайнеры! Требуется создать красивый дизайн главной страницы - сайта о свадьбе. Точнее свадебного распорядителя. (остальные страницы оплачиваются отдельно) Домен куплен - "свадьбаДА.рф" Логотип в этом стиле! Нужен легкий, красивый, привлекательный и понятный дизайн!!! Грубый набросок страницы (что - ...Дизайн сайтов50 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
(приватно для frolov)Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
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Нужна картинка - "калькулятор - расчета стоимости автомобиля" Сайт http://tutauto.ru/ распологаться калькулятор будет в правом верхнем углу сайта. По размерам - менее "он-лайн консультанта" - (в его открытом виде), чтоб не наслаивались) расположенном в правом ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен12 лет назад
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Нужна программа - приложение - калькулятор стоимости автомобиля. Для сайта по выкупу аварийных автомобилей. За базу нужно будет взять настраиваемый поиск яндекса - http://auto.yandex.ru/avg-price.xml или поиск сайта авто.ру (именно оттуда будет выводиться предварительная стоимость запрашиваемого автомобиля, для ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
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Автомобильная тематика - выкуп битых авто. Требуется нарисовать подобие рулетки погоды, как у яндекса. Красиво и просто, чтобы захотелось крутить!))) Придерживаясь цветовой гаммы сайта http://tutauto.ru/ Смысл такой - продать машину - или восстанавливать.. Клиент крутит барабан, на экранах высвечивается - ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно создать приложение- конфигуратор к сайту о выкупе битых авто. Суть следующая: на сайте клиент выбирает авто по типу кузова, далее- машина - рисованная, должна крутиться вокруг своей оси... потом, кликая на детали авто ( двери, капот, ...3D-графика7 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо довести до ума проект www.vlayan.su Система управления сайтом HostCMS Версия HostCMS: 5.8.2 Версия PHP: 5.1.6 Версия ZendOptimizer: 3.2.8 Версия MySQL: 5.1.36-log Версия GD: 2.0.28 Ищу человека, который досконально в ней разбирается. Требуется не только доделать проект, но и грамотно продумать навигацию, сделать ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
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Придумать шапку и логотип для сайта servisdtp.ruДизайн сайтов1 исполнительЗавершен13 лет назад
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Нужны статьи на тему "выкуп аварийных, битых автомобилей" для наполнения сайтов данной тематики. Пример нужных работ можно посмотреть тут: http://www.servisdtp.ru ( статьи о выкупе аварийных автомобилей). В перспективе длительное сотрудничество, сайтов несколько, все требуют наполнения. Куплю ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен13 лет назад