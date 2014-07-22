Создать презентацию работы аукциона

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Завершен1 заявка120 просмотров

Сделать наглядную и понятную презентацию аукциона.

11 лет назад
smaks
48 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$100
2 дня
Как и положено дизайнеру - ДЕЛАЕТ КРАСИВО! И главное - грамотно! Ответственный человек, рекомендую, тут таких мало!
Отличный заказчик с интересными проектами! Всегда на связи с быстрыми ответами на вопросы, никаких проблем с оплатой. Мои рекомендации!

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alexeybychkov
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

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