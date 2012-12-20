Julija_Shmidt

Юлия Julija_Shmidt

 
39 летКазахстан/Костанай
11 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Дизайн сайтов, визиток, баннеров; верстка, допечатная обработка

ДИЗАЙНЕР ИНФОГРАФИКИ, РЕКЛАМЫ, ПОЛИГРАФИИ, WEB-ДИЗАЙН.

Работаю в Adobe Photoshop, немного в CorelDraw.

Владею основами программирования в HTML и CSS .

В совершенстве владею Officными программами: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.

                                                                                                          

                                                                                                        

Люблю пробовать новые вещи и улучшить свои навыки. 

Стараюсь проектировать красивые, интересные, удобные интерфейсы. 

Я ищу новый удивительный опыт работы.  

                                                                                                          

Красота дизайна заключается в глазах смотрящего.

Дизайн сайтаHTMLCSSPowerPointCorelDRAWPhotoshopИнфографика
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
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нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
4
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Отзывы заказчиков
kompaniyafactum
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
8 баллов
8 лет назад
Дизайн фирменных папок для документов и бланков
Спасибо Юлии за приятное общение, хороший вкус, исполнительность, отзывчивость, инициативность и доброжелательность. Рекомендуем)
Было приятно работать. ТЗ четкое. комментарии по каждой работе объективные. Рекомендую.
Ответный отзыв
avroraventures
Тимофей 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Дизайн сайта "ДорожныеРаботы.рф"
Большое СПАСИБО!!! Особенно благодарен на креатив, качество и терпение. Всем рекомендую!
Задание интересное. ТЗ понятное. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
z24z
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Дизайн главной страницы портала по трудоустройству
Отличный дизайнер! Сразу предложил хорошую концепцию. В процессе работы находил оригинальные решения и дорабатывал все до мелочей. Всем рекомендуем как профессионала, которые знает свое дело!
Отличный заказчик! Детально ставит задачу и дает конструктивные советы по ее выполнению, понимает чего хочет. Довольна сотрудничеством. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
smaks
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Логотип на свадебную тему
Умелый исполнитель! Делает больше чем требуется, и в кратчайшие сроки! Рекомендую!
Отличный работодатель. Довольна сотрудничеством. Была бы рада и в дальнейшем выполнять столь интересные задания.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
2 отзыва
$20/час
от $150от 3 дней
#589
Фирменный стиль
1 отзыв
$10/час
от $30от 1 дня
#100
Наружная реклама
нет отзывов
$5/час
от $20от 1 дня
#320
Верстка полиграфии
нет отзывов
$5/час
от $20от 1 дня
#377
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
от $100от 1 дня
#405
Баннеры
нет отзывов
$10/час
от $20от 5 часов
#1125
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