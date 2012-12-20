ДИЗАЙНЕР ИНФОГРАФИКИ, РЕКЛАМЫ, ПОЛИГРАФИИ, WEB-ДИЗАЙН.
Работаю в Adobe Photoshop, немного в CorelDraw.
Владею основами программирования в HTML и CSS .
В совершенстве владею Officными программами: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint.
Люблю пробовать новые вещи и улучшить свои навыки.
Стараюсь проектировать красивые, интересные, удобные интерфейсы.
Я ищу новый удивительный опыт работы.
Красота дизайна заключается в глазах смотрящего.
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