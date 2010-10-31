Текст для сайта

Мне нужны 10 уникальных статей на туристический тематику, может быть у вас есть уже готовые - еще лучше, так как быстрее получиться. На 10 статей - 300 рублей. Жду предложений
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен исполнитель, для написания текста для сайта
текст должен удовлетворять 2-м условиям:
- продавать товар, услуги
- содержать ключевые слова для раскрутки
пока текст для страниц
http://okkervil.com.ua - заглавная страница
http://it-nik.com.ua/about/ - о компании
наличие примеров, и гарантий.
оплата по факту выполненой работы.
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