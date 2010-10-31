Текст для сайта

$10
КопирайтингЗавершен18 заявок459 просмотров
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Нужен исполнитель, для написания текста для сайта

текст должен удовлетворять 2-м условиям:

- продавать товар, услуги

- содержать ключевые слова для раскрутки

пока текст для страниц

http://okkervil.com.ua - заглавная страница

http://it-nik.com.ua/about/ - о компании

наличие примеров, и гарантий.

оплата по факту выполненой работы.

13 лет назад
It-nik
Илья 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
день назад
13 лет назад
$50
3 дня
Услугой фриланса воспользовался первый раз . Ну и как ко всему новому, к этому отнесся с немалой долей скептизма. Но я очень рад, что мне попался именно Александр. Своим отношением к работе он развеял все мои сомнения. Заказ был выполнен на 100 % именно так, как я хотел . Оперативность, грамотность, обязательность и это далеко не все качества, которыми можно охарактеризовать Александра. Большое спасибо за работу ! Надеюсь на будущее сотрудничество !
Данный заказчик очень приятен для сотрудничества! В общении исключительно вежливость и уважение к собеседнику. Формулировка задания - четкая. По ней сразу видно, что необходимо делать. С оплатой никаких проблем не возникало: Илья зарекомендовал себя ответственным заказчиком! Очень рад сотрудничеству с Ильей. Надеюсь и на дальнейшие проекты.
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