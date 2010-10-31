Текст для сайта

Услугой фриланса воспользовался первый раз . Ну и как ко всему новому, к этому отнесся с немалой долей скептизма. Но я очень рад, что мне попался именно Александр. Своим отношением к работе он развеял все мои сомнения. Заказ был выполнен на 100 % именно так, как я хотел . Оперативность, грамотность, обязательность и это далеко не все качества, которыми можно охарактеризовать Александра. Большое спасибо за работу ! Надеюсь на будущее сотрудничество !