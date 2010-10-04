Написать статью о рекламе про средство рекламы

Нужен исполнитель, для написания текста для сайта текст должен удовлетворять 2-м условиям: - продавать товар, услуги - содержать ключевые слова для раскрутки пока текст для страниц http://okkervil.com.ua - заглавная страница http://it-nik.com.ua/about/ - о компании наличие примеров, и гарантий. оплата по ...
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По четкой структуре:
1. описание средства,
2. Назначение рекламного средства,
3. Способ оформления,
4. Конструкционное описание рекламного средства,
5. Варианты оснащения рекламного средства.
При этом, нужно сохранить 4 картинки примера по данному средству рекламы. Изображения с западных источников нормально различимого качества и без копирайтов! В текст вставлять картинки не нужно.
Уникальность минимум 100%!!!
Грамотный текст, интересный! Не нужно писать статьи про всякую постороннюю ерунду. Нужна конкретика по пунктам. Примерно 2000 знаков б/п
Статья:
Рекламный промо-автомобиль (Promo car)
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