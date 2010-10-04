Написать статью о рекламе про средство рекламы

КопирайтингЗакрыт6 заявок244 просмотра
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По четкой структуре:

1. описание средства,

2. Назначение рекламного средства,

3. Способ оформления,

4. Конструкционное описание рекламного средства,

5. Варианты оснащения рекламного средства.

При этом, нужно сохранить 4 картинки примера по данному средству рекламы. Изображения с западных источников нормально различимого качества и без копирайтов! В текст вставлять картинки не нужно.

Уникальность минимум 100%!!!

Грамотный текст, интересный! Не нужно писать статьи про всякую постороннюю ерунду. Нужна конкретика по пунктам. Примерно 2000 знаков б/п

Статья:

Рекламный промо-автомобиль (Promo car)

13 лет назад
delaemhorosho
Максим 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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