Комментирование новостей (10 центов комментарий)

КопирайтингЗакрыт3 заявки173 просмотра
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Нужен человек на постоянную работу. Задание - комментировать статьи.

Сайт: http://scienceport.ru/

Цена 1 комментария: 0.10 wmz

Требования к комментариям:

- нет ошибок в тексте

- объем как минимум 100-150 символов

- в день должно быть выложено точно заданное количество комментариев (обычно 33)

Кого заинтересовало предложение - выкладывайте предложения в проекте и пишите в ICQ 645660293.

Срочно ищу человека. Раньше занимался комментированием на этом сайте я, сейчас ищу кого-то на свое место, поскольку я уезжаю.

13 лет назад
BilD_sv
35 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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