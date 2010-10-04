Комментирование новостей (10 центов комментарий)

Дочитав все от начала до конца, вы тем самым сохраните мое и свое время.

Нужен человек на постоянную работу. Задание - комментировать статьи.

Сайт: http://scienceport.ru/

Цена 1 комментария: 0.10 wmz

Требования к комментариям:

- нет ошибок в тексте

- объем как минимум 100-150 символов

- в день должно быть выложено точно заданное количество комментариев (обычно 33)

Кого заинтересовало предложение - выкладывайте предложения в проекте и пишите в ICQ 645660293.

Срочно ищу человека. Раньше занимался комментированием на этом сайте я, сейчас ищу кого-то на свое место, поскольку я уезжаю.