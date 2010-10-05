Срочно 3к текста (отделочные материалы)

$6
КопирайтингЗавершен6 заявок164 просмотра
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Необходимо срочно написание текста для главной страницы сайта, 3к символов.

Оптимизация под 3 запроса.

Тематика - отделочные материалы.

Срок 1 день.

13 лет назад
Mita
37 летБеларусь
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$6
1 день
Спасибо за качественную и вовремя выполненную работу, текст написан четко и согласно всем требованиям. Надеюсь что еще обращусь неоднократно.
Очень довольна сотрудничеством с Татьяной, так как всегда радует понимание заказчиком того, что ему нужно и молниеносная оплата. Грамотное ТЗ, оплата работы и вежливое общение — с удовольствием сотрудничала бы с Татьяной снова.
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