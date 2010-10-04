Статья "Гладкоствольное оружие"

Необходимо написать 10 статей про инфракрасные обогреватели для сайта rtserv.ru Объем статьи - примерно 2000 символов без пробелов. Исполнитель после выполнения заказа получит задание еще на 10 статей. Предпочтение отдается исполнителям, хорошо владеющим русским языком, пишущих уникальные тексты ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна вводная статья в раздел каталога "Гладкоствольное оружие"
http://www.huntportal.com.ua/catalog/?FOLDER=42
Ее цель - дать профессиональную, простую и понятную характеристику этой категории охотничьего оружия (какие модели для какого вида охоты и на какую дичь наиболее оптимальны) со ссылкой в тексте на конкретные наиболее ходовые модели ведущих брендов.
Статья предназначена для охотников, которые прекрасно разбираются в этом и, естественно уровень и глубина понимания проблемы должны быть соответствующими. Потому большая просьба "сомневающимся" - не предлагать свои кандидатуры.
Оплата - 1,5 wmz за 1000 символов. Цена окончательная, большая просьба не торговаться
Размер статьи - уточняю
Жду предложений!
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