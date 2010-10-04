Статья "Гладкоствольное оружие"

КопирайтингЗакрыт1 заявка254 просмотра
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Нужна вводная статья в раздел каталога "Гладкоствольное оружие"

http://www.huntportal.com.ua/catalog/?FOLDER=42

Ее цель - дать профессиональную, простую и понятную характеристику этой категории охотничьего оружия (какие модели для какого вида охоты и на какую дичь наиболее оптимальны) со ссылкой в тексте на конкретные наиболее ходовые модели ведущих брендов.

Статья предназначена для охотников, которые прекрасно разбираются в этом и, естественно уровень и глубина понимания проблемы должны быть соответствующими. Потому большая просьба "сомневающимся" - не предлагать свои кандидатуры.

Оплата - 1,5 wmz за 1000 символов. Цена окончательная, большая просьба не торговаться

Размер статьи - уточняю

Жду предложений!

13 лет назад
DIVERSI
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
16 часов назад
Выбранный исполнитель
Helena198282
Елена 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$3
1 день
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