Статья "Гладкоствольное оружие"

Нужна вводная статья в раздел каталога "Гладкоствольное оружие"

http://www.huntportal.com.ua/catalog/?FOLDER=42

Ее цель - дать профессиональную, простую и понятную характеристику этой категории охотничьего оружия (какие модели для какого вида охоты и на какую дичь наиболее оптимальны) со ссылкой в тексте на конкретные наиболее ходовые модели ведущих брендов.

Статья предназначена для охотников, которые прекрасно разбираются в этом и, естественно уровень и глубина понимания проблемы должны быть соответствующими. Потому большая просьба "сомневающимся" - не предлагать свои кандидатуры.

Оплата - 1,5 wmz за 1000 символов. Цена окончательная, большая просьба не торговаться

Размер статьи - уточняю

Жду предложений!