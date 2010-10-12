Наполнить сайт

Требуется небольшие сео статьи. Пишите стоимость. Оплата Web-Money
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт http://po4emu.info - свежий, а потому мало наполненный.
Нужны люди, которые недорого наполнят его вопросами и ответами на самые разные темы.
Если будете брать темы, интересные для себя, работа будет несложной.
Длинные статьи писать вовсе не обязательно. Хотелось бы создать ядро типа базы знаний: конкретный вопрос - конкретный правильный ответ. Если будете отвечать на собственные вопросы, то нужно будет создать два ника - с одного задавать вопросы, с другого давать ответы. А то смешной разговор сам с собой получится :-)
Расценок на услуги такого рода не знаю, но денег сейчас особо нет, высоко оплачивать не смогу. Так что работа в первую очередь для тех, кому просто нечем особо заняться, и кем будет двигать больше энтузиазм, чем стимул заработка :-)
Предлагайте свои расценки за вопрос/ответ.
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