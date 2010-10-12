Наполнить сайт

Есть сайт http://po4emu.info - свежий, а потому мало наполненный.

Нужны люди, которые недорого наполнят его вопросами и ответами на самые разные темы.

Если будете брать темы, интересные для себя, работа будет несложной.

Длинные статьи писать вовсе не обязательно. Хотелось бы создать ядро типа базы знаний: конкретный вопрос - конкретный правильный ответ. Если будете отвечать на собственные вопросы, то нужно будет создать два ника - с одного задавать вопросы, с другого давать ответы. А то смешной разговор сам с собой получится :-)

Расценок на услуги такого рода не знаю, но денег сейчас особо нет, высоко оплачивать не смогу. Так что работа в первую очередь для тех, кому просто нечем особо заняться, и кем будет двигать больше энтузиазм, чем стимул заработка :-)

Предлагайте свои расценки за вопрос/ответ.