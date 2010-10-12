Наполнить сайт

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КопирайтингЗавершен6 заявок378 просмотров
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Есть сайт http://po4emu.info - свежий, а потому мало наполненный.

Нужны люди, которые недорого наполнят его вопросами и ответами на самые разные темы.

Если будете брать темы, интересные для себя, работа будет несложной.

Длинные статьи писать вовсе не обязательно. Хотелось бы создать ядро типа базы знаний: конкретный вопрос - конкретный правильный ответ. Если будете отвечать на собственные вопросы, то нужно будет создать два ника - с одного задавать вопросы, с другого давать ответы. А то смешной разговор сам с собой получится :-)

Расценок на услуги такого рода не знаю, но денег сейчас особо нет, высоко оплачивать не смогу. Так что работа в первую очередь для тех, кому просто нечем особо заняться, и кем будет двигать больше энтузиазм, чем стимул заработка :-)

Предлагайте свои расценки за вопрос/ответ.

13 лет назад
Raffail
49 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
год назад
8 отзывов
Выбранные исполнители
daskala-43
Ольга 
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$10
7 дней
Спасибо за отличную работу, выполненную быстро и качественно!
Идеальный заказчик. Спасибо. Ольга.
Ioda
34 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
131 отзыв(-4)
13 лет назад
$10
7 дней
Lyvimir
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$10
10 дней
Спасибо за качественную работу. Видно было, что работали от души и на совесть :-)
Отличный заказчик! Своевременная оплата. Все четко и понятно. Спасибо!
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