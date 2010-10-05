SEO-продающее наполнение сайта

Бюджет 50 вмз за 50.000 знаков. Необходимо сделать рерайт 50 текстов по 1000 знаков каждый, тексты на английском. Требования к текстам: чтоб в тексте был смысл и не было грамматических ошибок; тексты должны быть мне ...
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Добрый день!
Требуются написать тексты для сайта, разделов не много, но нужна seo оптимизация статей и главное чтобы статьи были продающее, т.е клиент почитал и понял что да вот тут и стоит заказать сайт и тп..
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примерный объем каждой статьи по 1000-1500 знаков= 13 000- 20 000 символов всего.
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