Интересует рерайтинг (англ. яз.)

Бюджет 50 вмз за 50.000 знаков. Необходимо сделать рерайт 50 текстов по 1000 знаков каждый, тексты на английском.

Требования к текстам: чтоб в тексте был смысл и не было грамматических ошибок; тексты должны быть мне предоставлены в html коде; в каждый текст должны быть включены по 3 ссылки (варианты кода ссылки на html, заголовков, анкоров и линков предоставлю); сданные на проверку тексты должны быть уникальными и не должны находиться через сервис copyscape