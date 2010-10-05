Интересует рерайтинг (англ. яз.)

$50
КопирайтингЗакрыт3 заявки228 просмотров
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Бюджет 50 вмз за 50.000 знаков. Необходимо сделать рерайт 50 текстов по 1000 знаков каждый, тексты на английском.

Требования к текстам: чтоб в тексте был смысл и не было грамматических ошибок; тексты должны быть мне предоставлены в html коде; в каждый текст должны быть включены по 3 ссылки (варианты кода ссылки на html, заголовков, анкоров и линков предоставлю); сданные на проверку тексты должны быть уникальными и не должны находиться через сервис copyscape

13 лет назад
romdev
Роман 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
Выбранный исполнитель
vladislav-kpi
Владислав 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$50
5 дней
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