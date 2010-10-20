Приветствую!

Требуется краткое описание производителей по информационным технологиям и системам безопасности написанные в уникальном ключе, с уклоном в мои направления.

Количество знаков в статье на одного производителя строго от 662 до 712.

Ссылки на производителей будут от меня. Мне нужно написанные уникально!!! краткие описание тех производителей оборудования которые я поставляю.

Пока где то 2*40 штук.

В личку образец работы:

http://www.hitachi.ru/products/business/it/hgst.html

Жду от Вас цену и сроки. Отвечу, по аське или скайпу на все дополнительные вопросы вечером с 21-00 - до 23-00 по Москве.

С Уважением, Юрий.