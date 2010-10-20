Нужно на форуме написать темы и ответы, 5-7 ответов в теме. Тема форума: наружная реклама. В основном, идеи для тем предоставлю. Постинг должен быть правдоподобным и от разных людей с интервалами времени, при этом, содержание постов ...
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Приветствую!
Требуется краткое описание производителей по информационным технологиям и системам безопасности написанные в уникальном ключе, с уклоном в мои направления.
Количество знаков в статье на одного производителя строго от 662 до 712.
Ссылки на производителей будут от меня. Мне нужно написанные уникально!!! краткие описание тех производителей оборудования которые я поставляю.
Пока где то 2*40 штук.
В личку образец работы:
http://www.hitachi.ru/products/business/it/hgst.html
Жду от Вас цену и сроки. Отвечу, по аське или скайпу на все дополнительные вопросы вечером с 21-00 - до 23-00 по Москве.
С Уважением, Юрий.
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