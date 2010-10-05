Общение на форуме

Добрый день! Требуются написать тексты для сайта, разделов не много, но нужна seo оптимизация статей и главное чтобы статьи были продающее, т.е клиент почитал и понял что да вот тут и стоит заказать сайт и тп.. Разделы: - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно на форуме написать темы и ответы, 5-7 ответов в теме. Тема форума: наружная реклама. В основном, идеи для тем предоставлю.
Постинг должен быть правдоподобным и от разных людей с интервалами времени, при этом, содержание постов логичное, понятное, полезное, без всяки, "ОК, Спасибо, круто" и т.п., минимум 150 знаков.
Оплата в конце недели по отчету.
Предлагайте цену за 1 пост.
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