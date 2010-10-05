Общение на форуме

Нужно на форуме написать темы и ответы, 5-7 ответов в теме. Тема форума: наружная реклама. В основном, идеи для тем предоставлю.

Постинг должен быть правдоподобным и от разных людей с интервалами времени, при этом, содержание постов логичное, понятное, полезное, без всяки, "ОК, Спасибо, круто" и т.п., минимум 150 знаков.

Оплата в конце недели по отчету.

Предлагайте цену за 1 пост.