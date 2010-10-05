Новости и статьи по тематике Android

Необходим контенщик на постоянную работу, который знает и тесно работал ранее с тематикой Android.

Требуется написание интересных, "живых" новостей и обзоров, которые вызывали бы интерес у читателя и желание обсуждать данный материал.

Объем работы - 3 000 знаков в день. То есть 3 новости/обзора по 1к символов.

Будьте готовы предоставить примеры работ.

Необходимо именно отличное знание и понимание темы, прошу к этому условию отнестись серьезно.

Заранее спасибо.