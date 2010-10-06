Нужен человек (или несколько) для рерайта описаний и добавления видео мультфильмов на сайт, на постоянную основу. Средняя длина описания 1 мультфильма – 300-400 символов. Видео берется из контакта. Оплата 0,3$ за 1 ...
- $50Копирайтинг14 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Необходимо создание плагина для Wordpress 3.0.1. Плагин должен позволять разместить каталог телефонов на любой странице сайта. Пример: http://phandroid.com/phones/ Необходим полный аналог функционала, как на приведенном выше сайте. Должна быть фильтрация по производителю, по типу(выпущенный, планируется к выпуску и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходим контенщик на постоянную работу, который знает и тесно работал ранее с тематикой Android. Требуется написание интересных, "живых" новостей и обзоров, которые вызывали бы интерес у читателя и желание обсуждать данный материал. Объем работы - 3 000 ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт13 лет назад