agentru

Сергей agentru

 
35 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Добавление на сайт описания и видео мультфильмов

    $50

    Нужен человек (или несколько) для рерайта описаний и добавления видео мультфильмов на сайт, на постоянную основу. Средняя длина описания 1 мультфильма – 300-400 символов. Видео берется из контакта. Оплата 0,3$ за 1 ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание плагина для WordPress

    Здравствуйте! Необходимо создание плагина для Wordpress 3.0.1. Плагин должен позволять разместить каталог телефонов на любой странице сайта. Пример: http://phandroid.com/phones/ Необходим полный аналог функционала, как на приведенном выше сайте. Должна быть фильтрация по производителю, по типу(выпущенный, планируется к выпуску и ...

    WordPressПлагин для WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Новости и статьи по тематике Android

    Необходим контенщик на постоянную работу, который знает и тесно работал ранее с тематикой Android. Требуется написание интересных, "живых" новостей и обзоров, которые вызывали бы интерес у читателя и желание обсуждать данный материал. Объем работы - 3 000 ...

    Android
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад