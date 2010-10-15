Назначение: Модуль позволяет пользователям сбрасываться небольшими денежными средствами на покупку более дорогого товара. Пользовательская часть модуля: - Список всех складчин выводится в отдельной категории в виде списка; - Каждый пункт в списке складчин должен содержать следующую информацию: картинка (слева), ...
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Здравствуйте!
Необходимо создание плагина для Wordpress 3.0.1.
Плагин должен позволять разместить каталог телефонов на любой странице сайта.
Пример: http://phandroid.com/phones/
Необходим полный аналог функционала, как на приведенном выше сайте. Должна быть фильтрация по производителю, по типу(выпущенный, планируется к выпуску и т.д.).
При выборе телефона должна быть возможность просмотреть спецификации, видео, фото и т.д. Вообщем необходима практически полная копия плагина, как в примере.
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