Здравствуйте!

Необходимо создание плагина для Wordpress 3.0.1.

Плагин должен позволять разместить каталог телефонов на любой странице сайта.

Пример: http://phandroid.com/phones/

Необходим полный аналог функционала, как на приведенном выше сайте. Должна быть фильтрация по производителю, по типу(выпущенный, планируется к выпуску и т.д.).

При выборе телефона должна быть возможность просмотреть спецификации, видео, фото и т.д. Вообщем необходима практически полная копия плагина, как в примере.